Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Лидер оппозиции Венесуэлы предложила Трампу свою Нобелевскую премию

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо (Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters)

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать президенту США Дональду Трампу врученную ей Нобелевскую премию мира, после того как 3 января американские военные захватили главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему и разделить с ним», — сказала политик в интервью телеканалу Fox News. Она добавила, что «большинство людей считали невозможным то, что он [Трамп] сделал 3 января».

По словам Мачадо, оппозиция готова превратить Венесуэлу в союзника США в сфере безопасности и в энергетический центр для всей Америки, а также обеспечить защиту иностранных инвестиций. Политик отметила, что с октября 2025 года, когда ей присудили премию, не разговаривала с Трампом.

«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

3 января по распоряжению президента США американские военные захватили в Венесуэле Мадуро и его супругу и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме.

На пресс-конференции, посвященной операции США, Трамп публично усомнился в лидерских качествах Марии Корины Мачадо. Он охарактеризовал лидера венесуэльской оппозиции как человека без необходимых для руководства страной качеств: «Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы, у нее нет задатков лидера, она просто милая».

В 2019 году Мачадо объявляла о своем намерении выдвигаться на выборах президента. В 2023 году на праймериз оппозиции она набрала 92% голосов в свою поддержку, однако летом 2023 года суд запретил Мачадо участвовать в выборах. Позднее против нее на родине возбудили уголовное дело.

В октябре 2025 года Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Трамп также был номинирован, но награды не получил.

Мачадо написала тогда в соцсети X, что посвящает награду «страдающему» народу Венесуэлы и «президенту Трампу — за его решающую поддержку нашего дела».

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Мария Корина Мачадо Дональд Трамп Николас Мадуро Венесуэла оппозиция
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
