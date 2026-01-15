Прокуратура запросит для освобождения Тимошенко залог более $1 млн
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины запросит для освобождения главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко залог в размере 50 млн грн ($1,1 млн), сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Постолюк.
Точная сумма запрашиваемого залога составляет $1 149 873, САП также потребует возложить на Тимошенко соответствующие процессуальные обязанности.
Как сообщил украинский высший антикоррупционный суд, рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к экс-премьеру и лидеру партии «Батькивщина» запланировано на утро 16 января.
13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады Украины, предлагавшего взятки депутатам из других фракций в обмен на голосование за или против конкретных законопроектов.
Хотя имя официально не было названо, источники сообщили, что речь идет о Юлии Тимошенко. В ночь на 14 января в партийном офисе «Батькивщины» прошли следственные действия, которые подтвердила сама Тимошенко. Она категорически отвергла обвинения в подкупе депутатов и заявила, что считает это политическим заказом против себя.
Днем 14 января Постолюк подтвердила, что Тимошенко объявлено о подозрении. НАБУ также обнародовало материалы прослушивания, на опубликованной записи некто с голосом, похожим на голос Тимошенко, обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов — по $10 тыс. на каждого.
15 января, выступая с трибуны Верховной рады, Тимошенко заявила, что ее фракция продолжит активную работу и будет поднимать вопросы, которые считает принципиальными для страны.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал обвинения в коррупции против Юлии Тимошенко с попыткой Зеленского «зачистить возможных конкурентов».
