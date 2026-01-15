Сальдо: среди погибших при ударе по селу Хорлы оказались 16 женщин и двое детей

Среди погибших при ударе по кафе в Хорлах нашли тела 16 женщин

Фото: Никита Попов / РБК

Среди погибших в результате удара беспилотников в новогоднюю ночь по селу Хорлы Херсонской области нашли тела 16 женщин, шести мужчин и двоих детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

«Уже установлено, что в результате теракта погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка», — сказал Сальдо, добавив, что всего в результате теракта погибли 29 человек.

Специалисты продолжают опознавать тела и устанавливать личности погибших.

В ночь на 1 января был нанесен удар по кафе и гостинице в Хорлах, где гости праздновали Новый год. По данным Следственного комитета, всего в момент атаки в здании находились не менее 100 человек — посетители и персонал. СК сначала сообщил о 27 погибших, позже уточнил, что погибли 29 человек. Пострадали не менее 60 человек, сообщило ведомство.

5 января Российская детская клиническая больница сообщила о госпитализации 12-летнего ребенка, пострадавшего при ударе ВСУ в Хорлах, 12 января ребенок все еще был в тяжелом состоянии.

Заведено уголовное дело о теракте.