Минздрав рассказал о состоянии ребенка, раненного при ударе ВСУ в Хорлах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Даниил Михайлов / ТАСС
Фото: Даниил Михайлов / ТАСС

Ребенок, пострадавший при ударе ВСУ в Хорлах Херсонской области, по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Его цитирует ТАСС.

По словам Кузнецова, десять пострадавших в Хорлах, в том числе четверо детей, сейчас находятся в больницах Крыма и Москвы.

«Один находится в тяжелом состоянии, остальные пациенты — в состоянии средней тяжести, с положительной динамикой», — уточнил он.

5 января 12-летний мальчик был перевезен в Москву, его госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава. Ребенок находился на аппарате ИВЛ, дорогу перенес удовлетворительно, сообщили медики.

Ранее медицинская помощь мальчику была оказана в Херсонской области и Крыму.

В новогоднюю ночь в результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы погибли 29 человек. Атака была проведена с помощью трех БПЛА, один из которых нес зажигательную смесь, спровоцировавшую крупный пожар. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Хорлах появится мемориал в память о погибших от удара ВСУ.

