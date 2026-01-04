Число жертв из-за удара дронов по кафе в Херсонской области выросло до 29
В результате удара, нанесенного украинскими беспилотниками по кафе и гостиничному комплексу в селе Хорлы в Херсонской области, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет России (СК). Ранее ведомство заявляло о 27 погибших.
«Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом назначены и проводятся генетические экспертизы. К настоящему времени следователям уже удалось установить личности 12 погибших», — говорится в сообщении ведомства.
Всего, по данным СК, в результате удара дронов пострадали «не менее 60 человек», из которых 15 в настоящее время находятся в больницах, в том числе трое в тяжелом состоянии.
По факту атаки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК («Террористический акт»).
Следователи продолжают изучение обнаруженных на месте атаки обломков дронов, устанавливается мощность боеприпасов, которыми те были оснащены.
В Генштабе Вооруженных сил Украины отрицают то, что удар по кафе в Хорлах нанесли украинские военные.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах