Военная операция на Украине⁠,
0

Число жертв из-за удара дронов по кафе в Херсонской области выросло до 29

Сюжет
Военная операция на Украине
Следователям удалось установить личности 12 погибших, заявили в СК
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В результате удара, нанесенного украинскими беспилотниками по кафе и гостиничному комплексу в селе Хорлы в Херсонской области, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет России (СК). Ранее ведомство заявляло о 27 погибших.

«Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом назначены и проводятся генетические экспертизы. К настоящему времени следователям уже удалось установить личности 12 погибших», — говорится в сообщении ведомства.

Всего, по данным СК, в результате удара дронов пострадали «не менее 60 человек», из которых 15 в настоящее время находятся в больницах, в том числе трое в тяжелом состоянии.

По факту атаки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК («Террористический акт»).

Следователи продолжают изучение обнаруженных на месте атаки обломков дронов, устанавливается мощность боеприпасов, которыми те были оснащены.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отрицают то, что удар по кафе в Хорлах нанесли украинские военные. 

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Херсонская область беспилотники
