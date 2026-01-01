СК возбудил дело о теракте после удара дронов по кафе в Херсонской области

СК возбудил дело о теракте после удара дронов в Херсонской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских беспилотников на кафе в Херсонской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Удар был нанесен в ночь на 1 января по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа. По данным следствия, в результате массированной атаки беспилотников, снаряженных боеприпасами, погибли 24 мирных жителя. Более 50 человек получили ранения.

Главное следственное управление СК возбудило дело по статье о террористическом акте. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к организации удара.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар нанесли три дрона, один из которых был «с зажигательной смесью». На месте атаки начался пожар, который потушили только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год».

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 168 беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны. Наибольшее количество дронов, 61, было сбито над Брянской областью.

Системы ПВО также работали над Краснодарским краем, где уничтожено 25 дронов, над акваторией Азовского моря (24), Тульской областью (23) и Крымом (16). Над Московской областью перехвачено 12 дронов, а над Калужской — семь.