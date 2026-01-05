Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли в Москву
Ребенок, пострадавший при ударе ВСУ в Хорлах, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава в Москве в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, сообщили в пресс-службе учреждения. Ранее медицинская помощь 12-летнему пациенту была оказана в Херсонской области и Крыму.
«В сопровождении специалистов службы медицины катастроф ребенок транспортирован в Москву и госпитализирован <...> в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ. Дорогу пациент перенес удовлетворительно», — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрий Прометной, ребенок прибыл в Москву на аппарате ИВЛ, ему уже провели несколько обследований, в ближайшее время команда медиков определит дальнейшую тактику лечения.
В новогоднюю ночь в результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы погибли 29 человек. Атака была проведена с помощью трех БПЛА, один из которых нес зажигательную смесь, спровоцировавшую крупный пожар.
В результате с различными травмами госпитализировали 31 раненого, среди них — пятеро несовершеннолетних. По данным СК, всего в момент атаки в здании находились не менее 100 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).
