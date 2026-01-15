 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

СБ ООН проведет экстренное заседание по Ирану по запросу США

Сюжет
Протесты в Иране
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Совет Безопасности ООН по запросу США проведет экстренное заседание по ситуации в Иране, передает AP.

Встреча пройдет во второй половине дня 15 января, сообщили в постпредстве Сомали, которое в январе получило председательство в Совбезе.

США запросили проведение экстренного заседания на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном из-за продолжающихся протестов в этой стране, которые вспыхнули в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса. Американский лидер Дональд Трамп допускал, что Вашингтон может нанести удар по иранской территории, если власти начнут жестко подавлять протесты и убивать протестующих. Правозащитные организации сообщают, что число погибших могло превысить 3 тыс., но отмечают, что точное число жертв установить пока нельзя из-за отключений интернета.

Глава МИД Ирана заявил, что Иран не планирует вешать протестующих
Политика
Аббас Арагчи

12 января Трамп заявил, что Тегеран «начал пересекать красную линию» и призвал жителей Ирана продолжать протесты, пообещав, что «помощь в пути». Накануне республиканец, сославшись на источники, сообщил, что демонстранты, выходящие на улицы против иранских властей, перестали гибнуть, и пообещал следить за ситуацией.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что «никаких повешений не будет ни сегодня, ни завтра», а разговоры о подобных планах властей — это часть кампании по дезинформации, запущенной, чтобы втянуть в ситуацию Трампа. Прежде он обвинил в причастности к протестам США и Израиль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Совбез ООН США протесты
Материалы по теме
Трамп усомнился в народной поддержке наследника шаха Ирана в стране
Политика
NBC узнал, что Трампу не смогли гарантировать падение режима в Иране
Политика
Иран закрыл воздушное пространство после сообщений о возможной атаке США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
В США застопорилось принятие закона о регулировании крипторынка Крипто, 12:18
На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш Общество, 12:17
Стинг выплатил The Police почти $800 тыс в споре за авторские отчисления Общество, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Маск ограничил редактирование фото в Grok после скандала с «раздеванием» Life, 12:13
В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии Политика, 12:12
Клуб КХЛ назначил третьего за сезон главного тренера Спорт, 12:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Главу отделения почты заподозрили в поджоге здания ради кражи ₽60 млн Общество, 12:06
Защита назвала «сырым» обвинение против главврача роддома в Кузбассе Общество, 12:05
Гибкие льготы в России: итоги исследования и основные тренды Компании, 12:00
Следствие запросило арест для завотделением роддома в Новокузнецке Общество, 11:57
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 11:54
Мэр Лондона указал министрам, что делать, чтобы ИИ не отобрал работу Общество, 11:46
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 11:45