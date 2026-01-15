СБ ООН проведет экстренное заседание по Ирану по запросу США

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Совет Безопасности ООН по запросу США проведет экстренное заседание по ситуации в Иране, передает AP.

Встреча пройдет во второй половине дня 15 января, сообщили в постпредстве Сомали, которое в январе получило председательство в Совбезе.

США запросили проведение экстренного заседания на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном из-за продолжающихся протестов в этой стране, которые вспыхнули в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса. Американский лидер Дональд Трамп допускал, что Вашингтон может нанести удар по иранской территории, если власти начнут жестко подавлять протесты и убивать протестующих. Правозащитные организации сообщают, что число погибших могло превысить 3 тыс., но отмечают, что точное число жертв установить пока нельзя из-за отключений интернета.

12 января Трамп заявил, что Тегеран «начал пересекать красную линию» и призвал жителей Ирана продолжать протесты, пообещав, что «помощь в пути». Накануне республиканец, сославшись на источники, сообщил, что демонстранты, выходящие на улицы против иранских властей, перестали гибнуть, и пообещал следить за ситуацией.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что «никаких повешений не будет ни сегодня, ни завтра», а разговоры о подобных планах властей — это часть кампании по дезинформации, запущенной, чтобы втянуть в ситуацию Трампа. Прежде он обвинил в причастности к протестам США и Израиль.