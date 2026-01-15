Глава МИД Ирана заявил, что Иран не планирует вешать протестующих

Аббас Арагчи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Ирана не намерены вешать протестующих. Об этом глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил в эфире телеканала Fox News.

«Никаких повешений не будет ни сегодня, ни завтра. Я могу сказать вам, я уверен, что никакого плана вешать [протестующих] вообще нет. <...> О повешении не может быть и речи», — сказал Арагчи.

По словам главы МИД Ирана, разговоры о подобных планах иранских властей — это часть кампании по дезинформации, которую запустили для того, чтобы втянуть в ситуацию президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что примет «очень жесткие меры», если в Иране начнут вешать антиправительственных протестующих. На следующий день он добавил, что убийства в Иране прекратились, а власти страны не планируют казней.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти Ирана возлагают ответственность за их организацию на США и Израиль, при этом контактируя с американской стороной. Трамп ранее допустил, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты.

Как сообщил Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек. По информации правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), к 12 января погибли 646 человек.