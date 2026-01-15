Посольство США призвало американцев не посещать авиабазу в Катаре

Фото: Cherie A. Thurlby / USAF / Getty Images

Сотрудникам посольства США в Дохе и американским гражданам стоит воздержаться от посещения американской авиабазы Аль-Удейд и проявлять повышенную осторожность. Такое предупреждение опубликовала пресс-служба посольства США.

«Представительство США в Катаре продолжает следить за ситуацией. В настоящее время штатное расписание и работа Посольства США остаются без изменений, консульские услуги предоставляются в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Посольство рекомендовало сохранять бдительность и оставаться в курсе событий, следя за новостями. Также дипредставительство посоветовало пересмотреть планы поездок на случай «возможных сбоев».

Ранее Reuters сообщил, что некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Один из собеседников агентства уточнил, что это не эвакуация, а передислокация.

Аль-Удейд — самая крупная военная база США на Ближнем Востоке. Там размещены порядка 10 тыс. солдат. 23 июня 2025 года Тегеран уже наносил удар по этой базе в ответ на атаку Штатов на иранские ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что 13 из 14 ракет были сбиты, еще одна не представляла угрозы. Катар при этом утверждал, что в направлении авиабазы выпустили семь ракет, одна из которых упала на авиабазу.

Журналистка NewsNation Келли Мейер со ссылкой на проинформированный источник сообщила, что США начали переброску военной техники на Ближний Восток. Эти данные появились на фоне сообщений о возможной атаке американской стороны на Иран из-за жесткого подавления протестов. По словам источника, Вашингтон начал передислокацию авианосной ударной группы из акватории Южно-Китайского моря в район ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM). «Это займет около недели», — добавила Мейер в соцсети Х.

В то же время Трамп вечером 14 января заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней». Ранее он пригрозил стране ударами из-за убийства протестующих.

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Демонстрации были спровоцированы экономическим кризисом в стране: к концу года годовая инфляция достигла 42,2%, а национальная валюта, иранский риал, обесценилась до исторического минимума, составив 1,42 миллиона за доллар США.

Протестующие также выдвигали политические требования, включая смену правящего режима и отставку верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Акции охватили десятки городов страны. По данным агентства Reuters, в ходе беспорядков погибло около 2 тыс. человек. В то же время, по информации CBS News, число жертв может быть значительно выше — от 12 до 20 тыс. человек.