Катар разошелся с США в оценке масштабов иранского удара

Иран вечером 23 июня запустил семь ракет в направлении американской авиабазы Аль-Удейд, заявил заместитель начальника штаба по совместным операциям вооруженных сил Катара Шаик аль-Хаджри, пишет Aljazeera.

«В 19:30 (время совпадает с мск — РБК) мы получили сообщения о том, что из Ирана в направлении авиабазы Аль-Удейд было запущено семь ракет», — говорится в сообщении.

Одна ракета упала на авиабазе Аль-Удейд, жертв нет.

Оценка масштаба иранских ударов Катара не совпадает с данными США. Американский президент Дональд Трамп рассказал о 14 выпущенных ракетах, из них 13 сбили, а одну «отпустили на свободу», поскольку направление ее полета не представляло угрозы.

По словам Трампа, Иран заранее предупредил о намерении атаковать американскую базу в Катаре, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было.