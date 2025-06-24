Катар разошелся с США в оценке масштабов иранского удара
Иран вечером 23 июня запустил семь ракет в направлении американской авиабазы Аль-Удейд, заявил заместитель начальника штаба по совместным операциям вооруженных сил Катара Шаик аль-Хаджри, пишет Aljazeera.
«В 19:30 (время совпадает с мск — РБК) мы получили сообщения о том, что из Ирана в направлении авиабазы Аль-Удейд было запущено семь ракет», — говорится в сообщении.
Одна ракета упала на авиабазе Аль-Удейд, жертв нет.
Оценка масштаба иранских ударов Катара не совпадает с данными США. Американский президент Дональд Трамп рассказал о 14 выпущенных ракетах, из них 13 сбили, а одну «отпустили на свободу», поскольку направление ее полета не представляло угрозы.
По словам Трампа, Иран заранее предупредил о намерении атаковать американскую базу в Катаре, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было.
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