Политика
0

Politico рассказало о стратегической ошибке ЕС в Гренландии

Европа не воспользовалась шансом добывать редкоземельные металлы и начала обсуждать такие проекты только в 2023 году, но на фоне желания Трампа взять Гренландию под контроль теперь рискует «опоздать на вечеринку», пишет издание
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Европа в течение многих лет принимала ограниченное участие в добыче важнейших сырьевых ресурсов в Гренландии и теперь рискует лишиться таких возможностей, поскольку США и Китай усилии свой интерес к острову, заявил Politico бывший министр иностранных дел Дании, а ныне стратегический советник Energy Transition Minerals.

Эта австралийская горнодобывающая компания, сотрудничающая с Китаем, готова запустить добычу стратегических металлов на месторождении Кванефьельде с крупными залежами редкоземельных металлов, в том числе необходимых для производства ветряных турбин, электромобилей и высокотехнологичной военной техники.

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Политика
Фото:Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС

Ни Копенгаген, ни Брюссель, ни правительство Гренландии не воспользовались возможностью начать подобный проект. В 2009 году Дания передала жителям острова контроль над своими природными ресурсами, а 12 лет спустя местные власти заблокировали добычу, из-за того что редкоземельные металлы смешаны с радиоактивным ураном. В мире, существующем в условиях все более воинственной внешней политики президента США Дональда Трампа и гиперактивного развития Китая, пренебрежение Европы природными богатствами Гренландии «все больше смахивает на стратегическую ошибку», отмечает издание.

В Гренландии работает всего два небольших рудника по добыче золота и нишевого минерала под названием полевой шпат, который используется в производстве стекла и керамики. И до недавнего времени ни Дания, ни ЕС не проявляли особого интереса к изменению ситуации. В 2023 году Евросоюз подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Гренландии о сотрудничестве в проектах по добыче полезных ископаемых и недавно обязался выделить средства на молибденовый рудник Мальмбьерг в попытке увеличить поставки металла для оборонного сектора ЕС. Но поскольку Трамп угрожает силой захватить Гренландию и едва ли предоставит жителям острова право вето на проекты по добыче полезных ископаемых, «Европа может опоздать на вечеринку», говорится в статье.

При этом, несмотря на оценку США по состоянию на 2007 год, согласно которой в Гренландии и ее территориальных водах залегает более 30 млрд баррелей нефти и природного газа, что почти равно запасам Штатов, три десятилетия усилий по разведке нефти, предпринятых такими компаниями, как Chevron, ENI и Shell, ни к чему не привели. В 2021 году тогдашнее левое правительство Гренландии запретило дальнейшую разведку нефти из экологических соображений.

ЕС в настоящее время работает с правительством Гренландии над освоением ее ресурсов, сообщил представитель Еврокомиссии. «Судьба минеральных ресурсов Гренландии зависит от гренландского народа и его представителей», — добавил он.

США «могут оказаться менее великодушными», пишет издание. Недавняя операция Вашингтона в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро показала, что Трамп серьезно настроен построить империю на природных ресурсах, готов применить силу и нарушить международные нормы ради достижения своей цели и Гренландия с ее огромными залежами нефти и редкоземельных элементов, вероятно, идеально вписывается в его концепцию, отмечает в материале.

Гренландия, получившая от Дании право на самоуправление в 1979 году, оказалась в центре геополитического спора после возвращения Трампа в Белый дом в ноябре 2024 года. Тогда он заявил о необходимости американского контроля над островом, назвав последний ключевым для обороны США. Ряд европейских стран, включая Францию, Великобританию, Германию и Италию, подчеркнули, что Гренландия принадлежит ее жителям, и начали обсуждать возможное усиление военного присутствия в Арктике.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Гренландия Европа Редкоземельные металлы США Дональд Трамп
