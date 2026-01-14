 Перейти к основному контенту
Политика
0

Тимошенко впервые появилась на заседании Рады после обыска в офисе партии

Тимошенко впервые появилась на заседании Рады после обыска в офисе партии
Video

Экс-премьер Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко после проведения обысков в офисе партии выступила на заседании Верховной рады и заявила с трибуны о своей невиновности. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале телеканала «Рада».

«Хочу начать с того, что полностью опровергну — от а до я — все эти необоснованные, ничем не доказанные обвинения, которые только что прозвучали», — заявила Тимошенко, назвав Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) «органами политического давления».

НАБУ показало видео обысков в офисе партии Тимошенко
Политика

Обыски проходили в офисе «Батькивщины» в ночь на 14 января. По словам Тимошенко, в здание вошли более 30 вооруженных мужчин, которые фактически заблокировали работу офиса и удерживали сотрудников.

Источники «Украинской правды» сообщают, что антикоррупционные органы уведомили Тимошенко о подозрении. В НАБУ заявили, что глава одной из фракций Верховной рады подозревается в подкупе депутатов за голосование по законопроектам; за это предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

По версии «Страны», подозреваемой может быть Тимошенко, тогда как источники «Обозревателя» называют лидера «Слуги народа» Давида Арахамию. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что речь может идти о переговорах о переходе депутатов в «Батькивщину» за деньги.

Тимошенко заявила, что силовики изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, задекларированные официально. Она назвала действия правоохранителей незаконными и связала их с политической борьбой в преддверии выборов. Позже НАБУ опубликовало расшифровку переговоров Тимошенко и нардепа о подкупе голосов в Раде.

В ноябре 2025 года «Батькивщина» выступала за отставку правительства и создание новой парламентской коалиции.

Плугина Ирина
Юлия Тимошенко Рада обыски Украина
