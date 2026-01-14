 Перейти к основному контенту
«УП» узнала о предъявленном Тимошенко подозрении в коррупции

«Украинская правда»: Юлии Тимошенко предъявили подозрение в коррупции
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Jose Sena Goulao / EPA / TACC)

Антикоррупционные органы Украины сообщили главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о подозрении, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах.

Политик в своем Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что в партийном офисе всю ночь шли обыски, у нее
забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых «полностью отражена в официальной декларации». Тимошенко отвергла все обвинения, назвав их абсурдными.

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что глава одной из фракций Верховной рады предлагала взятки депутатам за голосование за или против отдельных законопроектов. В бюро уточнили, что речь шла о подкупе нардепов из других фракций. Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, по которой грозит до десяти лет лишения свободы.

Имя подозреваемого антикоррупционные ведомства не раскрыли, но, по сведениям «УП» и Суспiльне, речь шла о Тимошенко. «Обозреватель» писал, что подозреваемым проходит также лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Источник издания связал дело с депутатом от «Слуги народа» Юрием Киселем, которому вменяют получение неправомерной выгоды за голосование в парламенте.

Тимошенко резко высказывалась об украинской антикоррупционной политике, летом 2025 года ее фракция почти в полном составе голосовала за законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП, напоминает «УП». Впоследствии она не поддержала восстановление полномочий антикоррупционных органов.

Материал дополняется

