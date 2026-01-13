«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке
Первый ребенок из девяти умер в родильном доме № 1 в Новокузнецке 4 января, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
Что стало причиной смерти новорожденного — агентство не уточняет.
О смерти девяти новорожденных в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».
В региональном минздраве сообщили РБК, что в роддоме было 17 детей, которые были в тяжелом состоянии после родов, 16 из них родились сильно недоношенными. В итоге девять малышей спасти не удалось.
По информации источника NGS42.RU, с 2024 года в роддоме зафиксировали около 150 нарушений. Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова в разговоре с РБК рассказала, что ранее роженицы жаловались на больницу. По ее словам, у женщин были замечания к персоналу роддома и к состоянию здания.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отправил в роддом группу специалистов с проверкой. Ее возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Также губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил провести проверку во всех родильных домах и перинатальных центрах Кузбасса на готовность «к самым сложным случаям».
После начала проверок главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности. СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы