 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке

«РИА Новости»: первый ребенок в роддоме в Новокузнецке умер 4 января
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Первый ребенок из девяти умер в родильном доме № 1 в Новокузнецке 4 января, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Что стало причиной смерти новорожденного — агентство не уточняет.

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О смерти девяти новорожденных в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».

В региональном минздраве сообщили РБК, что в роддоме было 17 детей, которые были в тяжелом состоянии после родов, 16 из них родились сильно недоношенными. В итоге девять малышей спасти не удалось.

По информации источника NGS42.RU, с 2024 года в роддоме зафиксировали около 150 нарушений. Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова в разговоре с РБК рассказала, что ранее роженицы жаловались на больницу. По ее словам, у женщин были замечания к персоналу роддома и к состоянию здания.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отправил в роддом группу специалистов с проверкой. Ее возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Также губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил провести проверку во всех родильных домах и перинатальных центрах Кузбасса на готовность «к самым сложным случаям».

После начала проверок главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности. СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Новокузнецк роддом новорожденные смерть
Материалы по теме
Сестра роженицы рассказала детали гибели младенца в роддоме Новокузнецка
Общество
Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото
Общество
Главврач больницы в Новокузнецке прокомментировал свое отстранение
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках Политика, 18:48
Чем известен бывший премьер и экс-министр обороны Украины Шмыгаль 18:46
Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве Бизнес, 18:40
Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 18:38
Анализ конкурентов и целевой аудитории: проверенные методы и инструменты Образование, 18:34
Кто такой Михаил Федоров, которого Рада не утвердила министром обороны 18:26
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране Политика, 18:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Со старыми смартфонами в новые секонд-хенды: как экономят россияне. ВидеоПодписка на РБК, 18:18 
Вся дичь мира технологий: 7 главных новинок с выставки CES-2026 Стиль, 18:17
ЦБ сохранил курс доллара на 14 января выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ Спорт, 18:09
Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео Общество, 18:05
Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины Политика, 18:05
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке Общество, 18:03