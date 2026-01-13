«РИА Новости»: первый ребенок в роддоме в Новокузнецке умер 4 января

«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Первый ребенок из девяти умер в родильном доме № 1 в Новокузнецке 4 января, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Что стало причиной смерти новорожденного — агентство не уточняет.

О смерти девяти новорожденных в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».

В региональном минздраве сообщили РБК, что в роддоме было 17 детей, которые были в тяжелом состоянии после родов, 16 из них родились сильно недоношенными. В итоге девять малышей спасти не удалось.

По информации источника NGS42.RU, с 2024 года в роддоме зафиксировали около 150 нарушений. Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова в разговоре с РБК рассказала, что ранее роженицы жаловались на больницу. По ее словам, у женщин были замечания к персоналу роддома и к состоянию здания.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отправил в роддом группу специалистов с проверкой. Ее возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Также губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил провести проверку во всех родильных домах и перинатальных центрах Кузбасса на готовность «к самым сложным случаям».

После начала проверок главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности. СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.