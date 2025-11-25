Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Французская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к ограблению Лувра. По данным Le Parisien, он один из непосредственных участников преступления.

«Четвертый мужчина был арестован во вторник утром следователями отдела по борьбе с бандитизмом (BRB) <...> Этот человек уже известен полиции и, как полагают власти, связан с тремя другими, уже обвиненными и задержанными по этому делу», — говорится в статье.

Общее количество задержанных 25 ноября по делу об ограблении Лувра, находящихся под стражей, достигло четырех человек. Информацию о четырех задержанных подтверждает Reuters со ссылкой на прокуратуру Парижа. Речь идет о двух мужчинах 38 и 39 лет и двух женщины 31 и 40 лет.

Ограбление Лувра произошло 19 октября и заняло всего семь минут. Четверо злоумышленников, использовав автовышку на грузовике, проникли в галерею «Аполлон» и при помощи угловых шлифмашин похитили драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн. Министр внутренних дел страны и бывший начальник парижской полиции Лоран Нуньес назвал налетчиков «очень опытными» преступниками.