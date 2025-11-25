 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра

Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Французская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к ограблению Лувра. По данным Le Parisien, он один из непосредственных участников преступления.

«Четвертый мужчина был арестован во вторник утром следователями отдела по борьбе с бандитизмом (BRB) <...> Этот человек уже известен полиции и, как полагают власти, связан с тремя другими, уже обвиненными и задержанными по этому делу», — говорится в статье.

Общее количество задержанных 25 ноября по делу об ограблении Лувра, находящихся под стражей, достигло четырех человек. Информацию о четырех задержанных подтверждает Reuters со ссылкой на прокуратуру Парижа. Речь идет о двух мужчинах 38 и 39 лет и двух женщины 31 и 40 лет.

Ограбление Лувра произошло 19 октября и заняло всего семь минут. Четверо злоумышленников, использовав автовышку на грузовике, проникли в галерею «Аполлон» и при помощи угловых шлифмашин похитили драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн. Министр внутренних дел страны и бывший начальник парижской полиции Лоран Нуньес назвал налетчиков «очень опытными» преступниками.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Лувр Париж ограбление задержание музей
Материалы по теме
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра
Политика
Грабители попытались продать похищенные ценности Лувра
Общество
WSJ описала, как небрежность и спешка ограбивших Лувр привели к их поимке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 19:29 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 19:29
Олимпийскую чемпионку по плаванию дисквалифицировали за три «флажка» Спорт, 19:49
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии Общество, 19:44
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42
Сможет ли ФНС собрать налоги за сдачу квартир. ВидеоПодписка на РБК, 19:38
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 19:31
Киев объявил, когда Зеленский будет готов к встрече с Трампом Политика, 19:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Владельцы акций «Группы Астра» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 19:25
«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ Политика, 19:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Посольство Черногории назвало сроки отмены безвиза для россиян Политика, 19:23
Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче сборной Спорт, 19:20
Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра Общество, 19:18
Число пострадавших после ночной атаки дронов на Кубань выросло Политика, 19:15