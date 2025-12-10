Грабители Лувра скрылись всего за 30 секунд до приезда полиции

Фото: Benoit Tessier / Reuters

По данным расследования, инициированного французским сенатом, грабители, похитившие в октябре королевские драгоценности из Лувра, смогли скрыться буквально за полминуты до прибытия полиции. Это стало возможным из-за грубых провалов в системе безопасности главного музея страны. Об этом сообщает Le Monde.

Утром 19 октября злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна. Операторы в штабе не имели достаточного числа мониторов для слежения, а из-за плохой координации полицейских первоначально направили не по тому адресу.

«Плюс-минус 30 секунд — и охранники или полиция могли бы помешать грабителям скрыться», — заявил глава расследования Ноэль Корбен. Он подчеркнул, что простые меры: современные камеры, ударопрочное стекло или четкий протокол действий — могли предотвратить кражу ценностей на $102 млн, которые до сих пор не найдены.

Расследование показало, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения. В частности, в 2019 году эксперты ювелирного дома Van Cleef & Arpels после аудита указали на уязвимость именно того балкона, которым позже воспользовались преступники, и рекомендовали усилить защиту. Однако эти указания не были выполнены. Нынешняя директор музея Лоранс де Кар, назначенная президентом Макроном в 2021 году, заявила, что не знала о существовании этого отчета, подготовленного при ее предшественнике. Сенаторы отмечают полное отсутствие преемственности и координации между руководством.