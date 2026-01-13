Небензя заявил о продолжении боев, пока Украина «не придет в чувство»

Россия намерена продолжать достижение поставленных целей военными методами до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на условия переговоров, которые Москва считает реалистичными. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по инициативе западных стран, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Трансляция заседания доступна на сайте организации.

По словам дипломата, пока украинское руководство «не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами».

Киев инициировал созыв Совбеза ООН после удара ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по объектам на территории Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что удар представляет угрозу безопасности Европы. Министр также заявил о необходимости усилить меры против российского танкерного флота и нефтяных доходов.

Минобороны России сообщило об ударе «Орешником» утром 9 января, назвав его ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина. Целями, по данным ведомства, стали объекты производства беспилотников в Львовской области и энергетическая инфраструктура, связанная с оборонной промышленностью Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в ночь на 29 декабря Украина пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 дрона, все они были перехвачены. Минобороны 1 января сообщило, что передало США данные маршрута украинского беспилотника, однако The Wall Street Journal писала, что ЦРУ не нашло подтверждений этой атаки. Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в ее факте.