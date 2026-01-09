Украина решила созвать Совбез ООН после удара «Орешником»

Андрей Сибига (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Киев будет инициировать созыв Совета Безопасности ООН, совета Украина — НАТО, а также планирует добиваться реакции ЕС, Совета Европы и ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х в ответ на сообщение Минобороны России об ударе «Орешником».

«Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», — написал дипломат. По его словам, удар Россия нанесла по Львовской области.

Он добавил, что о деталях удара Киев проинформировал США, европейских партнеров, а также другие страны и международные организации через дипломатические каналы. По словам Сибиги, необходимы более решительные шаги против российского танкерного флота, нефтяных доходов, схем и активов.

Об ударе «Орешником» российское оборонное ведомство сообщило утром 9 января. Министерство назвало его ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Целью стали объекты производства беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса, отметили в Минобороны.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, ранее заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были перехвачены.

Российское Минобороны 1 января заявило, что передало США материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника, который, по утверждению Москвы, пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По словам российской стороны, расшифровка «безапелляционно подтвердила» эту цель.

Однако, как сообщала The Wall Street Journal, ЦРУ не обнаружило подтверждений данной атаки. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения, заявив, что не верит в факт удара по резиденции, хотя ранее упоминал, что узнал об инциденте от самого Путина во время их телефонного разговора 29 декабря 2025 года.