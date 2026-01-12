 Перейти к основному контенту
Политика
0

Суд в Варшаве продлил арест археолога Бутягина

Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина, сообщил «РИА Новости» адвокат ученого Адам Доманьский.

«Суд принял решение продлить арест Александра Бутягина до 4 марта», — сказал адвокат.

Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина
Политика
Александр Бутягин

В середине декабря Бутягина задержали в Польше по запросу Киева. Украинские власти считают незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму. По законам Украины ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, в Польше — до десяти лет.

Бутягин является заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа и секретарем Археологической комиссии музея. Он руководит экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий в Керчи и памятник Калос Лимен.

В начале января прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции Бутягина. Как сообщило ранее RFM24, в заявлении, приложенном к запросу, прокуратура поддержала требование Украины о его выдаче. Следственные органы, в свою очередь, обратились в суд с ходатайством о продлении срока предварительного заключения. 

Вопрос об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина будет рассмотрен окружным судом Варшавы 15 января.

Украина считает Крым, который вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, своей территорией. Москва неоднократно называла вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Полина Дуганова
археологи суд Украина Польша арест
