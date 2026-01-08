В суд Варшавы подали ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину
Прокуратура передала в Варшавский районный суд ходатайство украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Б., сообщает RFM24.
По данным радиостанции, прокуратура в своем заявлении, приложенном к запросу, «поддерживает просьбу Украины» об экстрадиции. Кроме того, следователи подали ходатайство о продлении срока предварительного заключения.
В материале указывается, что Александр Б. был задержан в первой половине декабря Агентством внутренней безопасности по обвинению в проведении незаконных археологических работ.
11 декабря в Польше по запросу Киева задержали Александра Бутягина. Украинские власти считают незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму. По украинским законам ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, в Польше — до десяти лет лишения свободы.
Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен.
Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году по итогам референдума, своей территорией. Москва считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым.
