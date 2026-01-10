 Перейти к основному контенту
Общество
0

Суд Варшавы рассмотрит вопрос об экстрадиции археолога Бутягина 15 января

Ходатайство украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина будет рассмотрено окружным судом Варшавы 15 января, сообщила «Известиям» инспектор отдела обслуживания клиентов окружного суда Катаржина Борова.

По словам инспектора, заседание начнется в 10:30 по местному времени (12:30 мск).

Аналогичную информацию опубликовал телеграм-канал «Адвокат для Александра Бутягина» со ссылкой на его адвоката.

«12 января утром состоится судебное заседание по вопросу продления ареста. 15 января утром назначено судебное заседание по вопросу экстрадиции», — говорится в сообщении.

Как отметили в канале, адвокат археолога назвал назначение даты заседания по экстрадиции «необычно быстрым». Возможность Бутягина подготовиться к заседанию осложнена тем, что многие материалы дела до сих пор не переведены с украинского языка, говорится в публикации.

Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина
Политика
Александр Бутягин

В середине декабря Бутягина задержали в Польше по запросу Киева. Украинские власти считают незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму. По законам Украины ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, в Польше — до десяти лет.

Бутягин является заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа и секретарем Археологической комиссии музея. Он руководит экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий в Керчи и памятник Калос Лимен.

Ранее прокуратура передала в окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции Бутягина. По данным RFM24, в заявлении, приложенном к запросу, прокуратура поддержала требование Украины о выдаче ученого. Одновременно следственные органы направили в суд ходатайство о продлении срока предварительного заключения.

Украина считает Крым своей территорией, вошедшей в состав России в 2014 году по итогам референдума. Москва называет вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

