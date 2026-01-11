Дания и другие европейские страны «засуетились» и начали обвинять американского президента Дональда Трампа в нарушении международного права после его заявлений об аннексии Гренландии. При этом эти же обвиняющие США страны неоднократно нарушали нормы международного права. Об этом написал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков в телеграм-канале.

«Они [европейские страны] дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии», — заявил он.

Сенатор напомнил, что европейские государства, действуя в составе НАТО, ранее проводили военные операции без санкции Совета Безопасности ООН, в частности, во время кампании против Югославии в 1999 году, которая продолжалась 78 дней и включала бомбардировки Белграда. Эти действия, по словам Пушкова, противоречили Уставу ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждавшей принадлежность Косово Сербии.

«Мы тогда предупреждали и США, и европейцев, что они открывают ящик Пандоры. Но они отметали эти предупреждения под тем предлогом, что Косово — это, мол, «особый случай», — написал он. Сенатор констатировал, что в Европе, включая Данию, не ожидали, что подобные методы могут быть применены в отношении их самих на фоне интереса США к Гренландии. Эта уверенность оказалось ошибочной, заключил Пушков.

Гренландия — это автономная территория, входящая в состав Королевства Дания. До 1953 года она была датской колонией, а затем стала частью королевства. В 1979 году Гренландия получила статус домашнего правления, а в 2009 году ее автономия была расширена, что позволило ей осуществлять более широкое самоуправление.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно высказывался о намерении включить Гренландию в состав США. В интервью The Atlantic, данном 4 января, он заявил, что остров имеет стратегическое значение для обороны США. Позже газета The Mail on Sunday сообщила, что Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию.

Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Европы готовят план сдерживания США на случай нападения Вашингтона на Гренландию. В числе изучаемых в рамках угрозы вопросов — усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова. The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии военного контингента НАТО, который будет охранять Арктику от возможного вторжения Трампа.