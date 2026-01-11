The Telegraph узнала о возможной миссии НАТО в Гренландии

Европейцы надеются, что усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от стремления аннексировать остров. ЕС также разрабатывает планы по введению санкций против США, если Трамп откажется от плана

Фото: Leon Neal / Getty Images

Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии военного контингента НАТО, который будет охранять Арктику от возможного вторжения американского президента Дональда Трампа, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В последние дни британские чиновники встретились с коллегами из таких стран, как Германия и Франция, чтобы начать подготовку, пишет издание. Планы пока находятся на ранней стадии разработки. Они могут предусматривать отправку британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от России и Китая.

Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от его стремления аннексировать остров.

Источники в правительстве сообщили, что премьер-министр Британии Кир Стармер отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом регионе «крайне серьезно» и согласился с необходимостью принятия мер.

«НАТО продолжает обсуждать вопросы укрепления безопасности в регионе, и мы не будем забегать вперед, но Великобритания работает с союзниками по НАТО над активизацией усилий по укреплению сдерживания и обороны в Арктике», — рассказал один из источников в интервью с изданием.

Британские официальные лица заявили, что Вооруженные силы уже готовятся к более активному участию в обеспечении безопасности в Арктике.

The Telegraph также стало известно, что Европейский союз разрабатывает планы по введению санкций против американских компаний, если Трамп отклонит предложение о размещении сил НАТО. Корпорациям Meta (признана экстремистской на территории России и запрещена), Google, Microsoft и X, может быть запрещено работать на континенте, как и американским банкам и финансовым компаниям. Более радикальным вариантом может быть вывод американских военных из их баз в Европе.

Гренландия — это автономная территория, входящая в состав Королевства Дания. До 1953 года она была датской колонией, а затем стала частью королевства. В 1979 году Гренландия получила статус домашнего правления, а в 2009 году ее автономия была расширена, что позволило ей осуществлять более широкое самоуправление.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно высказывался о намерении включить Гренландию в состав США. В интервью The Atlantic, данном 4 января, он заявил, что остров имеет стратегическое значение для обороны США.

Ранее он также говорил о готовности принять меры в отношении Гренландии, даже не учитывая мнение ее жителей, чтобы предотвратить усиление влияния России или Китая на этот регион.

Газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники 10 января написала, что Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. Начальники штабов США при этом оказывают сопротивление, аргументирую это тем, что операция по вторжению в Гренландию будет незаконной и не получит поддержки Конгресса.

В конце декабря губернатор Луизианы Джефф Лэндри, которого Трамп назначил своим специальным посланником по Гренландии, говоря об острове, отметил, что администрация американского президента не преследует цель «завоевать кого-либо», а предлагает «экономическую мощь и защиту».