Daily Mail узнала о приказе Трампа составить план вторжения в Гренландию

Команда Трампа хочет осуществить операцию до того, как это сделают Россия или Китай, утверждают источники издания. При этом в штабах США считают операцию незаконной и утверждают, что она не получит поддержки Конгресса

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию, сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Команда Трампа во главе с советником президента по внутренней безопасности Стивеном Миллером настолько воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что хочет быстро действовать, чтобы захватить остров до того, как это сделают Россия или Китай, считают собеседники издания.

Начальники штабов США при этом оказывают сопротивление, аргументирую это тем, что операция по вторжению в Гренландию будет незаконной и не получит поддержки Конгресса.

Дипломатический источник сказал: «Генералы считают план Трампа по Гренландии безумным и незаконным. Поэтому они пытаются отвлечь его другими крупными военными операциями. Они говорят, что это как иметь дело с пятилетним ребенком».

Утром 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по территории Венесуэлы, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 4 января в интервью The Atlantic он сказал, что остров «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны.

Накануне он заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления там России или Китая.