Политика⁠,
0

The Telegraph узнала о плане ЕС по санкциям против США из-за Гренландии

Европейские страны рассчитывают, что усиление их влияния в Арктике сможет убедить Трампа отказаться от намерения аннексировать Гренландию. Если Трамп будет против размещения сил НАТО на острове, то ЕС намерен ввести санкции
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский союз готовит план по введению санкций против американских компаний, если президент США Дональд Трамп откажется от предложения по размещению сил НАТО в Гренландии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Ограничения ЕС могут коснуться корпораций Meta (признана экстремистской на территории России и запрещена), Google, Microsoft и X. Им может быть запрещено работать на континенте, так же как и американским банкам и финансовым компаниям. Более радикальным вариантом может быть вывод американских военных из их баз в Европе.

Гренландия — это автономная территория, входящая в состав Королевства Дания. До 1953 года она была датской колонией, а затем стала частью королевства. В 1979 году Гренландия получила статус домашнего правления, а в 2009 году ее автономия была расширена, что позволило ей осуществлять более широкое самоуправление.

The Telegraph узнала о возможной миссии НАТО в Гренландии
Политика
Фото: Leon Neal / Getty Images

О плане по размещению сил НАТО на острове The Telegraph сообщила в той же статье. По данным источников газеты, Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками по соответствующему плану. Планы пока находятся на ранней стадии разработки.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 4 января в интервью The Atlantic он сказал, что остров «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны.

Накануне он заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления там России или Китая.

10 января газета The Mail on Sunday сообщила, что Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. Однако начальники штабов США выступили против этой идеи, утверждая, что такая операция будет незаконной и не получит одобрения Конгресса.

В конце декабря 2025 года губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный Трампом специальным посланником по вопросам Гренландии, заявил об острове. Он подчеркнул, что администрация президента США не стремится к «завоеванию», а готова предложить «экономическую поддержку и защиту».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
