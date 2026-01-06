 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico узнало возможную дату установления контроля США над Гренландией

Politico: США могут установить контроль над Гренландией к 4 июля

США могут в ближайшие месяцы попытаться установить контроль над Гренландией, приурочив это к промежуточным выборам в ноябре или 250‑й годовщине независимости США 4 июля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Управляющий директор европейского отделения аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в беседе и изданием отметил, что методы Вашингтона, вероятно, будут отличаться от действий в Венесуэле. США, по мнению эксперта, могут использовать «кампанию политического влияния для изменения существующего равновесия».

Рахман подчеркнул, что это может включать попытки подкупа местных политиков для усиления военного и гражданского контроля, добавив, что риск «реален и серьезен».

Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь
Политика

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года американский президент Дональд Трамп не раз заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. 4 января, на фоне американской операции в Венесуэле, он в интервью The Atlantic сказал, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

Действия США в Венесуэле вызвали у европейских лидеров опасения, что Гренландия может столкнуться с аналогичным сценарием, сообщает Reuters. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «будущее Гренландии должны определять Гренландия и Королевство Дания, и никто другой».

В конце декабря губернатор Луизианы Джефф Лэндри, которого Трамп назначил своим специальным посланником по Гренландии, говоря об острове, отметил, что администрация американского президента не ставит целью «завоевать кого-либо».

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

