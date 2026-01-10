В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Аэропорты Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В воздушных гаванях Кубани меры ввели в дополнение к действующему NOTAM, согласно которому аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00 мск, а воздушный хаб Краснодара — с 9:00 до 19:00 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Минувшей ночью ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Геленджика и Кубани уже вводили.
Также в ночь на 10 января приостанавливали работу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда же сообщил об одном сбитом на подлете к Москве дроне ВСУ.
