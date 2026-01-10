 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе

Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский ограничивали полеты из-за дрона ВСУ
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) временно приостанавливали прием и выпуск самолетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах стало известно в 3:27 мск, прием и выпуск рейсов возобновился в 3:37 мск.

Тогда же мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 42
Политика
Москва

До этого, в понедельник, 5 января, средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ, летевших на Москву. По данным Минобороны, накануне в период с 16:00 до 20:00 мск над московским регионом перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.  

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Домодедово Жуковский аэропорты ограничения
