Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) временно приостанавливали прием и выпуск самолетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах стало известно в 3:27 мск, прием и выпуск рейсов возобновился в 3:37 мск.
Тогда же мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого, в понедельник, 5 января, средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ, летевших на Москву. По данным Минобороны, накануне в период с 16:00 до 20:00 мск над московским регионом перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах