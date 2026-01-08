В Краснодарском крае обломки дрона упали на частный дом
В Краснодарском хуторе Трудобеликовский обломки беспилотника упали на частый дом, сообщает региональный оперативный штаб.
В результате были повреждены крыша и навес домовладения. Обошлось без пострадавших. «На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба.
Помимо этого, на момент подготовки публикации в аэропорту Краснодара, Сочи и Геленджика действуют ограничения на полеты.
Краснодарский край регулярно подвергается налетам беспилотников.
1 января на территории Ильского НПЗ из-за падения обломков дрона возник пожар на площади 25 кв. м. К утру возгорание потушили, обошлось без пострадавших.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах