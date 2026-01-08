В Краснодарском крае обломки дрона упали на частный дом

В Краснодарском хуторе Трудобеликовский обломки беспилотника упали на частый дом, сообщает региональный оперативный штаб.

В результате были повреждены крыша и навес домовладения. Обошлось без пострадавших. «На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, на момент подготовки публикации в аэропорту Краснодара, Сочи и Геленджика действуют ограничения на полеты.

Краснодарский край регулярно подвергается налетам беспилотников.

1 января на территории Ильского НПЗ из-за падения обломков дрона возник пожар на площади 25 кв. м. К утру возгорание потушили, обошлось без пострадавших.