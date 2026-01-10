 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

На фоне этого в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Меры были введены в 03:27 мск для обеспечения безопасности, их сняли через 10 минут.

Последний раз о сбитых в столичном регионе дронах Собянин сообщал 5 января. Тогда системы ПВО уничтожили три БПЛА. За день до этого расчеты ПВО уничтожили 42 беспилотника, летевших на Москву или атаковавших город.  

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Политика
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Политика
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Bloomberg призвал США согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ Политика, 04:32
В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты Политика, 04:25
На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов Политика, 04:14
Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе Политика, 03:55
Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона Политика, 03:50
Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике Политика, 03:35
ЕС утвердил вызвавшую протесты фермеров торговую сделку с МЕРКОСУР Политика, 03:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Telegraph узнал о плане США привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 03:10
Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю Политика, 02:32
WP узнала про тайные переговоры Ватикана об убежище Мадуро в России Политика, 02:04
Сальдо объявил об опасности атаки дронов в Херсонской области Политика, 01:40
Кличко сообщил об атаке дронов на Киев и работе ПВО Политика, 01:30
«Аэрофлот» предложил пассажирам Шереметьево доставку багажа на дом Общество, 01:20
В Киеве подтвердили наличие украинцев на захваченном США танкере Marinera Политика, 00:50