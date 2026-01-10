Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
На фоне этого в Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Меры были введены в 03:27 мск для обеспечения безопасности, их сняли через 10 минут.
Последний раз о сбитых в столичном регионе дронах Собянин сообщал 5 января. Тогда системы ПВО уничтожили три БПЛА. За день до этого расчеты ПВО уничтожили 42 беспилотника, летевших на Москву или атаковавших город.
