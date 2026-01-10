 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) ввели дополнительные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. Об ограничениях Кореняко написал в 3:48 мск.

Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика осуществляет прием регулярных рейсов с 8:30 до 20:00 мск, воздушная гавань Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск.

Силы ПВО сбили беспилотник над Чечней
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 10 января временно приостанавливали прием и выпуск рейсов столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр столицы Сергей Собянин тогда же сообщил об одном сбитом на подлете к Москве беспилотнике.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Геленджик Краснодар аэропорты ограничения
