В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) ввели дополнительные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. Об ограничениях Кореняко написал в 3:48 мск.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика осуществляет прием регулярных рейсов с 8:30 до 20:00 мск, воздушная гавань Краснодара — с 09:00 по 19:00 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 10 января временно приостанавливали прием и выпуск рейсов столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр столицы Сергей Собянин тогда же сообщил об одном сбитом на подлете к Москве беспилотнике.
