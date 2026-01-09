Адам Кадыров ответил на призыв Зеленского к США выкрасть его отца
Сын главы Чечни Адам Кадыров отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, назвав его предложение выкрасть Рамзана Кадырова в США признаком «полного морального и политического разложения». Подобные оскорбления не останутся без ответа, написал 18-летний секретарь совета безопасности республики в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Адам Кадыров назвал Зеленского человеком, «потерявшим связь с реальностью», и подчеркнул, что чеченская сторона не прощает оскорблений. Также он выступил с прямыми угрозами в адрес президента Украины.
«Мы приедем и заберем тебя. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника», — написал сын Кадырова.
Ранее Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Он предложил захватить Кадырова и увезти его в Штаты, как это сделали американские военные со свергнутым президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
В ответ Кадыров заявил, что слова президента Украины подтверждают его попытки сорвать процесс мирного урегулирования конфликта. Глава Чечни также назвал Зеленского скоморохом.
