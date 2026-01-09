 Перейти к основному контенту
Адам Кадыров ответил на призыв Зеленского к США выкрасть его отца

Адам и Рамзан Кадыровы
Адам и Рамзан Кадыровы (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Сын главы Чечни Адам Кадыров отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, назвав его предложение выкрасть Рамзана Кадырова в США признаком «полного морального и политического разложения». Подобные оскорбления не останутся без ответа, написал 18-летний секретарь совета безопасности республики в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Адам Кадыров назвал Зеленского человеком, «потерявшим связь с реальностью», и подчеркнул, что чеченская сторона не прощает оскорблений. Также он выступил с прямыми угрозами в адрес президента Украины.

«Мы приедем и заберем тебя. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника», — написал сын Кадырова.

Ранее Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Он предложил захватить Кадырова и увезти его в Штаты, как это сделали американские военные со свергнутым президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В ответ Кадыров заявил, что слова президента Украины подтверждают его попытки сорвать процесс мирного урегулирования конфликта. Глава Чечни также назвал Зеленского скоморохом.

Анастасия Карева
Адам Кадыров Рамзан Кадыров Владимир Зеленский Чечня США Николас Мадуро
