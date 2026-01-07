Зеленский заявил, что России могут «открутить нос» на переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о переговорах по мирному урегулированию, которые ведутся между США и Россией.
В ходе брифинга для прессы Зеленского спросили касательно возможной реакции России на гарантии безопасности для Киева, о которых было объявлено накануне в Париже. По словам украинского президента, американцы обговаривают с россиянами различные вопросы.
«Скажем просто: пока Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильны и могут нос этот открутить, если захотят», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский анонсировал новый раунд переговоров делегации под председательством Рустема Умерова с американскими представителями. Он анонсировал, что главной их темой будет контроль над Запорожской АЭС, а также вопрос территорий.
Украинский президент также призвал США усилить давление на Россию. Приведя в качестве примера захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, Зеленский заявил, что аналогичную операцию можно было бы провести в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.
Накануне в Париже прошли переговоры с участием Украины, стран Европы и представителей США, по итогам которых стороны подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Официальной реакции Кремля на эти договоренности пока не было.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах