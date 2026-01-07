 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что России могут «открутить нос» на переговорах

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент уверен, что американцы способны вести диалог с Москвой жестко
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Petros Karadjias / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о переговорах по мирному урегулированию, которые ведутся между США и Россией.

В ходе брифинга для прессы Зеленского спросили касательно возможной реакции России на гарантии безопасности для Киева, о которых было объявлено накануне в Париже. По словам украинского президента, американцы обговаривают с россиянами различные вопросы.

«Скажем просто: пока Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильны и могут нос этот открутить, если захотят», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал новый раунд переговоров делегации под председательством Рустема Умерова с американскими представителями. Он анонсировал, что главной их темой будет контроль над Запорожской АЭС, а также вопрос территорий.

Politico узнало, какие пункты США вырезали из декларации по Украине
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

Украинский президент также призвал США усилить давление на Россию. Приведя в качестве примера захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, Зеленский заявил, что аналогичную операцию можно было бы провести в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

Накануне в Париже прошли переговоры с участием Украины, стран Европы и представителей США, по итогам которых стороны подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Официальной реакции Кремля на эти договоренности пока не было.

