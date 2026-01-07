Зеленский призвал США выкрасть Кадырова как Мадуро
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Одним из шагов на этом пути, по его мнению, могла бы стать силовая операция в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.
По словам Зеленского, которые приводит «РБК-Украина», Вашингтон располагает необходимыми инструментами и способен действовать решительно, если считает Украину своим приоритетом. В качестве примера он привел захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Вот, пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым», — заявил украинский президент.
Зеленский высказал мнение, что такая операция действия могла бы повлиять на российское руководство.
Американские военные 3 января задержали Мадуро и его супругу Силию Флорес в их резиденции в Каракасе и перевезли в Нью-Йорк, где предъявили свергнутому лидеру республики обвинения в «наркотерроризме». Генеральный прокурор республики Тарек Сааб потребовал прекратить уголовное дело против Мадуро в США, ссылаясь на международный президентский иммунитет и отсутствие юрисдикции. Временным главой государства стала Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Сам Мадуро на суде заявил, что продолжает оставаться президентом Венесуэлы.
Глава Чечни после начала спецоперации регулярно выражает публичную поддержку действиям России и публикует информацию о деятельности чеченских военнослужащих в зоне боевых действий, включая бойцов спецподразделения «Ахмат».
В начале сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что отдельные высказывания Кадырова нарушают законы и обычаи, применяемые при вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда, и объявила о подозрении по статье о военных преступлениях.
Путин ранее заявлял, что целью спецоперации является защита российских интересов, а не достижение капитуляции Украины. Он подчеркивал, что Россия стремится к признанию «реалий, которые сложились на земле», и не преследует иных целей, кроме защиты своих национальных интересов.
