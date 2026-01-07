Зеленский призвал США выкрасть Кадырова как Мадуро

Украинский лидер заявил, что США должны сильнее «давить на Россию». В качестве примера он привел в пример недавнюю операцию против Николаса Мадуро

Рамзан Кадыров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Одним из шагов на этом пути, по его мнению, могла бы стать силовая операция в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Зеленского, которые приводит «РБК-Украина», Вашингтон располагает необходимыми инструментами и способен действовать решительно, если считает Украину своим приоритетом. В качестве примера он привел захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Вот, пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым», — заявил украинский президент.

Зеленский высказал мнение, что такая операция действия могла бы повлиять на российское руководство.

Американские военные 3 января задержали Мадуро и его супругу Силию Флорес в их резиденции в Каракасе и перевезли в Нью-Йорк, где предъявили свергнутому лидеру республики обвинения в «наркотерроризме». Генеральный прокурор республики Тарек Сааб потребовал прекратить уголовное дело против Мадуро в США, ссылаясь на международный президентский иммунитет и отсутствие юрисдикции. Временным главой государства стала Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента. Сам Мадуро на суде заявил, что продолжает оставаться президентом Венесуэлы.

Глава Чечни после начала спецоперации регулярно выражает публичную поддержку действиям России и публикует информацию о деятельности чеченских военнослужащих в зоне боевых действий, включая бойцов спецподразделения «Ахмат».

В начале сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что отдельные высказывания Кадырова нарушают законы и обычаи, применяемые при вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда, и объявила о подозрении по статье о военных преступлениях.

Путин ранее заявлял, что целью спецоперации является защита российских интересов, а не достижение капитуляции Украины. Он подчеркивал, что Россия стремится к признанию «реалий, которые сложились на земле», и не преследует иных целей, кроме защиты своих национальных интересов.