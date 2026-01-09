 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Британия и Украина подписали «дорожную карту» по столетнему партнерству

Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Хили и&nbsp;Денис Шмыгаль
Джон Хили и Денис Шмыгаль (Фото: Denys_Smyhal / Telegram)

Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Документ подписали во время визита главы оборонного ведомства Великобритании Джона Хили на Украину. Шмыгаль отметил, что одним из результатов сотрудничества станет запуск производства дронов-перехватчиков Octopus. По словам министра обороны Украины, с февраля страна планирует ежемесячно выпускать до 1 тыс. дронов.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных проектов в области ПВО и дальнобойного вооружения, а также перспективы локализации производства шведских истребителей Gripen на Украине. Кроме того, Хили и Шмыгаль обсудили детали заседания контактной группы формата «Рамштайн» по обороне Украины, которое запланировано на февраль.

«Дорожная карта» направлена на реализацию совместных военных проектов в рамках столетнего соглашения между странами. Договор о партнерстве премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали в середине января 2025 года. В рамках него страны намерены усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Также положения соглашения подразумевают возможность появления британских военных баз на территории страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договор о столетнем партнерстве между Великобританией и Украиной не гарантирует права членства в НАТО. По его словам, Кремль будет анализировать происходящее.

В середине декабря 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В начале января Великобритания отправила на Украину 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа зенитных комплексов Gravehawk.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Военная операция на Украине Джон Хили Великобритания Украина Денис Шмыгаль
Материалы по теме
В Брюсселе удар «Орешником» по Украине сочли предупреждением ЕС и США
Политика
Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света
Политика
Трамп отказался обещать Украине рост поддержки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Второй матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада Спорт, 20:45
Катар сообщил о повреждении здания своего посольства в Киеве Политика, 20:42
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе Общество, 20:32
Forbes назвал самые прибыльные спортивные клубы Спорт, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
В Швейцарии арестовали владельца бара, в котором погибли 40 человек Общество, 20:27
Адам Кадыров ответил на призыв Зеленского к США выкрасть его отца Политика, 20:22
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
У Тамары Эйдельман нашли рак с метастазами Политика, 19:56
МЖД показала расчистку снега на железнодорожных путях. Видео Общество, 19:41
Британия и Украина подписали «дорожную карту» по столетнему партнерству Политика, 19:38
ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в матче КХЛ Спорт, 19:28
В Брюсселе удар «Орешником» по Украине сочли предупреждением ЕС и США Политика, 19:12
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО Политика, 19:00
Стала известна предварительная причина смерти футзалиста «Норникеля» Спорт, 18:58