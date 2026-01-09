Британия и Украина подписали «дорожную карту» по столетнему партнерству

Джон Хили и Денис Шмыгаль (Фото: Denys_Smyhal / Telegram)

Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Документ подписали во время визита главы оборонного ведомства Великобритании Джона Хили на Украину. Шмыгаль отметил, что одним из результатов сотрудничества станет запуск производства дронов-перехватчиков Octopus. По словам министра обороны Украины, с февраля страна планирует ежемесячно выпускать до 1 тыс. дронов.

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных проектов в области ПВО и дальнобойного вооружения, а также перспективы локализации производства шведских истребителей Gripen на Украине. Кроме того, Хили и Шмыгаль обсудили детали заседания контактной группы формата «Рамштайн» по обороне Украины, которое запланировано на февраль.

«Дорожная карта» направлена на реализацию совместных военных проектов в рамках столетнего соглашения между странами. Договор о партнерстве премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали в середине января 2025 года. В рамках него страны намерены усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Также положения соглашения подразумевают возможность появления британских военных баз на территории страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договор о столетнем партнерстве между Великобританией и Украиной не гарантирует права членства в НАТО. По его словам, Кремль будет анализировать происходящее.

В середине декабря 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В начале января Великобритания отправила на Украину 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа зенитных комплексов Gravehawk.