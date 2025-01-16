Украина и Великобритания заключили договор о партнерстве на век
Во время визита на Украину премьер-министра Великобритании Кира Стармера две страны подписали соглашение о партнерстве на 100 лет, говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Там же приведено содержание договора.
«Сегодня поистине исторический день, наши отношения теснее, чем когда-либо», — заявил Зеленский после подписания документа, передает Reuters.
В договоре есть пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и «построении консенсуса» по членству в НАТО; расширении экономического и торгового сотрудничества; укреплении сотрудничества в области энергетики, климата и перехода к чистой энергии; борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа и т. д.
В Лондоне отметили, что партнерство в рамках соглашения «позволит Великобритании и Украине поддерживать друг друга в обновлении, восстановлении и реформировании на протяжении многих поколений».
Во время визита Стармер объявил, что Британия передаст Украине новую артиллерию и новую мобильную систему ПВО Grateful, разработкой которой занимается Соединенное королевство, а финансирует процесс Дания. По словам британского премьера, Лондон в 2025 году окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде». Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что она лишь затянет конфликт, но не изменит его итога.
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