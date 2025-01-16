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Военная операция на Украине ,  
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Украина и Великобритания заключили договор о партнерстве на век

Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение охватывает различные сферы — от военной и экономической до климата и информации. Документ был подписан в ходе визита британского премьера на Украину
Кейр Стармер и Владимир Зеленский
Кейр Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Carl Court / Reuters)

Во время визита на Украину премьер-министра Великобритании Кира Стармера две страны подписали соглашение о партнерстве на 100 лет, говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Там же приведено содержание договора.

«Сегодня поистине исторический день, наши отношения теснее, чем когда-либо», — заявил Зеленский после подписания документа, передает Reuters.

В договоре есть пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и «построении консенсуса» по членству в НАТО; расширении экономического и торгового сотрудничества; укреплении сотрудничества в области энергетики, климата и перехода к чистой энергии; борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа и т. д.

В Лондоне отметили, что партнерство в рамках соглашения «позволит Великобритании и Украине поддерживать друг друга в обновлении, восстановлении и реформировании на протяжении многих поколений».

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Во время визита Стармер объявил, что Британия передаст Украине новую артиллерию и новую мобильную систему ПВО Grateful, разработкой которой занимается Соединенное королевство, а финансирует процесс Дания. По словам британского премьера, Лондон в 2025 году окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде». Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, подчеркивая, что она лишь затянет конфликт, но не изменит его итога.

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Великобритания Украина партнерство Владимир Зеленский Кир Стармер
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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