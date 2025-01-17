Кремль оценил возможность появления британских баз на Украине
Положения договора Великобритании и Украины, которые подразумевают возможность появления британских военных баз на территории страны, вызывают беспокойство, Кремль будет анализировать происходящее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. В любом случае, надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — сказал Песков.
Британское правительство ранее опубликовало текст декларации в честь столетнего договора о партнерстве с Украиной. В документе есть пункт, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31-го и «столько, сколько потребуется для поддержки Украины». «Участники рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, резервные хранилища военной техники и складские запасы военного запаса», — сказано в документе.
В договоре также говорится о расширении сотрудничества Украины и Великобритании в Азовском, Балтийском и Черном морях. Это положение Кремль также охарактеризовал негативно.
«Это (Азовское море. — РБК) действительно внутреннее море России, и там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», — отметил Песков.
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