UK Defence Journal узнало о поставке Лондоном 13 систем ПВО Украине
Великобритания отправила на Украину 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа зенитных комплексов Gravehawk, сообщает издание UK Defence Journal со ссылкой на ответ Министерства обороны на запрос парламентария Бена Обисе-Джекти.
Как пишет издание, из 15 комплексов Gravehawk, предусмотренных контрактом, на Украине уже находятся два прототипа Gravehawk. Еще одна партия комплексов будет поставлена в ближайшее время.
В середине декабря 2025 года глава военного ведомства Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В рамках нового пакета на Украину отправят более 20 дистанционно управляемых противодроновых турелей, пять зенитных комплексов Raven и первые системы ПВО Gravehawk.
Кремль неоднократно заявлял, что Россия осуждает любую военную помощь Украине.
