 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

UK Defence Journal узнало о поставке Лондоном 13 систем ПВО Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: MBDA
Фото: MBDA

Великобритания отправила на Украину 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа зенитных комплексов Gravehawk, сообщает издание UK Defence Journal со ссылкой на ответ Министерства обороны на запрос парламентария Бена Обисе-Джекти. 

Как пишет издание, из 15 комплексов Gravehawk, предусмотренных контрактом, на Украине уже находятся два прототипа Gravehawk. Еще одна партия комплексов будет поставлена в ближайшее время.

В середине декабря 2025 года глава военного ведомства Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В рамках нового пакета на Украину отправят более 20 дистанционно управляемых противодроновых турелей, пять зенитных комплексов Raven и первые системы ПВО Gravehawk.

Кремль неоднократно заявлял, что Россия осуждает любую военную помощь Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
поставки оружия Украина Великобритания Военная операция на Украине комплексы ПВО
Материалы по теме
Чехия назвала условие для продолжения поставок боеприпасов Украине
Политика
В Лондоне признали нереальным обещанное число миротворцев для Украины
Политика
Буданов заявил об «ощутимых результатах» переговоров по Украине в Париже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Германии после взрыва газа обрушился жилой дом Общество, 17:19
Путин помиловал осужденного француза Винатье перед обменом на Касаткина Политика, 17:07
Украина перенесет в Польшу часть производства дронов и ракет на деньги ЕС Политика, 16:58
Москва и Париж обменяли француза Винатье на баскетболиста Касаткина Спорт, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж Политика, 16:41
UK Defence Journal узнало о поставке Лондоном 13 систем ПВО Украине Политика, 16:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В НХЛ вратарь спрятался за скамейкой запасных Спорт, 15:53
Тело российского журналиста нашли в пригороде Парижа Общество, 15:39
Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации Политика, 15:31
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Yeni Safak сообщила об ударе дрона по танкеру в Черном море Политика, 15:22
Костылева фразой «любимый человек» объяснила свое возвращение к Плющенко Спорт, 15:15
Мэр Днепра описал обстановку в городе как «ЧС национального уровня» Политика, 14:52