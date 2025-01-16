Лондон раскрыл цель соглашения о столетнем партнерстве с Киевом

Премьер Стармер отправился в Киев, где встретится с президентом Зеленским для подписания соглашения о 100-летнем партнерстве. Оно призвано в том числе укрепить военное сотрудничество в области морской безопасности

Кир Стармер во время визита в Киев (Фото: Carl Court / Reuters)

Украина и Великобритания намерены усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей в рамках соглашения о 100-летнем партнерстве. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Премьер-министр Кир Стармер отправился в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским для подписания исторического соглашения, его цель — «углубление связей в области безопасности и укрепление партнерства для будущих поколений».

Договор укрепит военное сотрудничество в области морской безопасности «посредством укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей» и сдерживания России, говорится в сообщении.

Соглашение о партнерстве между двумя странами призвано расширить и углубить отношения в военной и невоенной сферах. Стармер подчеркнул, что Лондон и Киев «стали ближе, чем когда-либо». «И это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень», — считает он.

Ожидается, что премьер в Киеве обсудит будущую военную поддержку Украины, в том числе возможность участия Великобритании в миротворческой миссии, писали Guardian и Financial Times. В ходе визита он также намерен объявить о выделении £40 млн на восстановление экономики Украины.

Bloomberg сообщал, что в Киеве разочарованы Стармером, который, по их мнению, руководствуется более взвешенным подходом уходящего президента США Джо Байдена. Своим визитом и объявлением о помощи он рассчитывает укрепить свою репутацию как «защитника Украины», отмечает агентство. Это первый визит Стармера с тех пор, как он возглавил британское правительство в июле прошлого года.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный приветствовал Стармера, прибывшего в Киев. «Британская сторона активно помогает нам в эти трудные времена. На переговорах в Киеве высшее руководство Украины и Великобритании обсудят дальнейшее сотрудничество, в первую очередь в сфере безопасности. Но самое главное ожидание — подписание важного Соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими странами, которое охватит целый ряд направлений от обороны до науки и культуры», — написал Залужный в телеграм-канале.

Власти России выступают против помощи Запада Украине. В Москве считают, что поставки оружия не повлияют на исход конфликта, а только затягивают его.