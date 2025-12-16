 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Великобритания выделит £600 млн на усиление ПВО Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Великобритания выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины, заявил на 32-м заседании контактной группы «Рамштайн» глава военного ведомства Великобритании Джон Хили, передает британская радиостанция LBC.

По данным британского правительства, с июня королевство уже передало ВСУ более 1 тыс. ракет и 250 тыс. других боеприпасов для систем ПВО. Эти поставки стали крупнейшими годовыми инвестициями Великобритании в украинскую систему ПВО с начала конфликта, отметил министр.

«Инвестиции Великобритании в размере £600 млн в ПВО в этом году являются критически важной помощью», — подчеркнул Хили.

В рамках нового пакета Украина получит более 20 дистанционно управляемых противодронных турелей (автоматизированная или дистанционно управляемая установка, предназначенная для защиты объектов от беспилотников), закупленных у Эстонии, а также пять зенитных комплексов Raven и первые системы ПВО Gravehawk.

Британские банки выступили против использования активов России
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Ранее Хили заявил, что Лондон планирует ускорить финансирование производства беспилотников для республики, увеличив инвестиции до более чем £4 млрд к 2029 году, а также начать совместное с Украиной производство дронов-перехватчиков.

В ноябре министр сообщил, что Великобритания разработала план возможной отправки своих войск на Украину в составе так называемой «Коалиции желающих». 16 декабря британский премьер Кир Стармер подтвердил эти планы.

Москва неоднократно заявляла, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта.

Авторы

Теги
Теги
Плугина Ирина
Великобритания Украина ПВО военная помощь Военная операция на Украине

