Фото: Omar Marques / Getty Images

Великобритания выделит £600 млн на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины, заявил на 32-м заседании контактной группы «Рамштайн» глава военного ведомства Великобритании Джон Хили, передает британская радиостанция LBC.

По данным британского правительства, с июня королевство уже передало ВСУ более 1 тыс. ракет и 250 тыс. других боеприпасов для систем ПВО. Эти поставки стали крупнейшими годовыми инвестициями Великобритании в украинскую систему ПВО с начала конфликта, отметил министр.

«Инвестиции Великобритании в размере £600 млн в ПВО в этом году являются критически важной помощью», — подчеркнул Хили.

В рамках нового пакета Украина получит более 20 дистанционно управляемых противодронных турелей (автоматизированная или дистанционно управляемая установка, предназначенная для защиты объектов от беспилотников), закупленных у Эстонии, а также пять зенитных комплексов Raven и первые системы ПВО Gravehawk.

Ранее Хили заявил, что Лондон планирует ускорить финансирование производства беспилотников для республики, увеличив инвестиции до более чем £4 млрд к 2029 году, а также начать совместное с Украиной производство дронов-перехватчиков.

В ноябре министр сообщил, что Великобритания разработала план возможной отправки своих войск на Украину в составе так называемой «Коалиции желающих». 16 декабря британский премьер Кир Стармер подтвердил эти планы.

Москва неоднократно заявляла, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта.