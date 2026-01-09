 Перейти к основному контенту
0

Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО

Клеманс Гетте
Клеманс Гетте (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вице-президент национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте из левой партии «Непокорившаяся Франция» сообщила, что вносит проект резолюции о выходе Франции из НАТО. Об этом политик написала в соцсети Х.

Причиной составления резолюции Гетте назвала внешнюю политику США, которые фактически возглавляют альянс. Она упомянула захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддержку со стороны США «геноцида» в Палестине, а также угрозы аннексии Гренландии.

«Как никогда прежде, поднимается вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и служащем Соединенным Штатам. Я вношу проект резолюции о планируемом выходе из НАТО, начиная с его объединенного командования», — написала Гетте.

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. США атаковали ряд стратегических объектов в Венесуэле, включая военные базы и парламент. Власти Венесуэлы назвали произошедшее попыткой захвата национальных ресурсов и нарушением международного права.

Трамп ушел от ответа на вопрос о выборе между Гренландией и НАТО
Политика

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал военную операцию США в Венесуэле нарушением международного права. «Никакое прочное политическое решение не может быть навязано извне, суверенные народы сами решают свое будущее», — подчеркнул Барро.

Кроме того, за время своего второго президентского срока Трамп не раз заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. 4 января на фоне американской операции в Венесуэле он в интервью The Atlantic сказал, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны. Гренландия де-юре входит в состав Датского королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение.

Politico писало, что в случае запроса помощи со стороны Дании в ситуации военного вторжения США в Гренландию, Франция и Германия могли бы направить войска для сдерживания потенциальной агрессии.

