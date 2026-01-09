Трамп заявил об отказе российских военных связываться с США из-за танкера

Российские подлодка и эсминец, которые сопровождали захваченный американской береговой охраной танкер Marinera, решили «не связываться» с американскими военными и не препятствовали захвату судна, заявил Трамп в интервью Fox News

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Захваченный военными США в Северной Атлантике танкер Marinera поl российским флагом сопровождали и охраняли российские корабли, однако они решили «не связываться» с американцами и ушли. Об этом в интервью программе Hannity на телеканале Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. <...> Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — сказал Трамп.

Позже журналист задал Трампу вопрос, был ли у него разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера. «Я не хочу это обсуждать. Но факт в том, что российские корабли — это были подводная лодка и эсминец — очень быстро ушли, когда мы прибыли, и мы взяли судно под контроль», — ответил президент США.

О том, что навстречу танкеру Москва направила подводную лодку и другие военные суда, сообщила ранее со ссылкой на американского чиновника газета The Wall Street Journal. Москва официально не подтверждала эту информацию.

Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.

7 января судно было задержано в Северной Атлантике береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций».

Video

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что задержанный танкер вывесил российский флаг, чтобы обойти американские санкции.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал Вэнс. Члены экипажа захваченного танкера Marinera находятся «под полноценным расследованием», заявила генпрокурор США Пэм Бонди. «Всем причастным», по ее словам, будут предъявлены уголовные обвинения. Бонди добавила, что Минюст США отслеживает еще несколько судов, в отношении которых могут быть применены «аналогичные меры принудительного характера».

Российский МИД призвал США немедленно освободить судно и его экипаж, назвав захват нарушением основополагающих норм и принципов международного морского судоходства. В МИДе пояснили, что обвинения в плавании «под ложным флагом» несостоятельны, поскольку 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России, о чем были проинформированы американские власти, в том числе на официальном уровне. Россия не только не давала согласия на преследование судна, которое продолжалось несколько недель, но и выражала официальный протест.

Отсылки к национальному санкционному законодательству США в ведомстве назвали несостоятельными, а односторонние действия США — нелегитимными. «Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», — говорится в заявлении.