В Санкт-Петербурге сугробы выросли до максимума с начала зимы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Высота сугробов в Санкт-Петербурге 9 января достигла 23 см, это максимум с начала зимнего сезона. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, за ночь прирост снега составил 1 см. «Таков теперь максимум высоты снежного покрова в городе на Неве с начала нынешней зимы», — сказал Леус.

Метель накрыла и Ленинградскую область. Лидером региона остается поселок Сосново, где высота снежного покрова увеличилась на 1 см и теперь составляет 46 см.

По прогнозу синоптика, до начала рабочей недели Санкт-Петербург, как и центральные регионы России, будет находиться под влиянием снежного циклона «Фрэнсис». Он отметил, что сильных снегопадов в городе не ожидается, однако в ближайшие два дня высота сугробов может увеличиться еще на 3–6 см.

Накануне МЧС предупредило, что с вечера 8 января и в течение 9 января в Москве и области ожидается сильный снегопад с усилением ветра до 18 м/с. Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона отказаться от поездок на автомобиле. По его словам, коммунальщики круглосуточно расчищают дороги, тротуары и подъезды к домам. К уборке снега привлечены более 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники, уточнил глава региона.

На фоне аномального снегопада московские аэропорты задержали около 300 рейсов. Также авиакомпании отменили порядка 11 рейсов в Стамбул, Баку, Калининград, Минеральные Воды, Тюмень, Санкт-Петербург, Наманган и Худжанд.

В Росавиации отметили, что, несмотря на непогоду, московские аэропорты продолжают прием и отправку рейсов. Сотрудники регулярно убирают снег с перронов и взлетно-посадочных полос.