 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Санкт-Петербурге сугробы выросли до максимума с начала зимы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Высота сугробов в Санкт-Петербурге 9 января достигла 23 см, это максимум с начала зимнего сезона. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, за ночь прирост снега составил 1 см. «Таков теперь максимум высоты снежного покрова в городе на Неве с начала нынешней зимы», — сказал Леус.

Метель накрыла и Ленинградскую область. Лидером региона остается поселок Сосново, где высота снежного покрова увеличилась на 1 см и теперь составляет 46 см.

По прогнозу синоптика, до начала рабочей недели Санкт-Петербург, как и центральные регионы России, будет находиться под влиянием снежного циклона «Фрэнсис». Он отметил, что сильных снегопадов в городе не ожидается, однако в ближайшие два дня высота сугробов может увеличиться еще на 3–6 см.

Синоптик сообщил об ожидающем Москву абсолютном снежном рекорде
Общество

Накануне МЧС предупредило, что с вечера 8 января и в течение 9 января в Москве и области ожидается сильный снегопад с усилением ветра до 18 м/с. Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона отказаться от поездок на автомобиле. По его словам, коммунальщики круглосуточно расчищают дороги, тротуары и подъезды к домам. К уборке снега привлечены более 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники, уточнил глава региона.

На фоне аномального снегопада московские аэропорты задержали около 300 рейсов. Также авиакомпании отменили порядка 11 рейсов в Стамбул, Баку, Калининград, Минеральные Воды, Тюмень, Санкт-Петербург, Наманган и Худжанд.

В Росавиации отметили, что, несмотря на непогоду, московские аэропорты продолжают прием и отправку рейсов. Сотрудники регулярно убирают снег с перронов и взлетно-посадочных полос.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
снегопад непогода циклон Санкт-Петербург Ленинградская область сугробы
Материалы по теме
Водителей из Центральной России попросили не садиться за руль из-за снега
Общество
В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов
Общество
В Москве продолжается снегопад, который обещает побить рекорд. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных Политика, 14:55
Акции связанных с Гренландией компаний подскочили на фоне угроз Трампа Инвестиции, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кучеров вошел в топ-5 претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ Спорт, 14:26
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в клуб Первой лиги Спорт, 14:19
Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу» Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Санкт-Петербурге сугробы выросли до максимума с начала зимы Общество, 13:56
Кличко заявил, что половина многоэтажек Киева остались без отопления Политика, 13:51
Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света Политика, 13:48
Адвокат Долиной заявила об отказе Лурье принимать квартиру Общество, 13:36
Мирра Андреева проиграла второй ракетке Украины на турнире в Брисбене Спорт, 13:36
9 востребованных профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 13:33
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026 Спорт, 13:11