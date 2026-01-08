Жителей Москвы предупредили о сильной метели

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

С вечера 8 января и в течение всех суток 9 января в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и снежные заносы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве. По данным МЧС, непогода начнется после 21:00 четверга. Ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 18 м/с, что приведет к метелям и ухудшению видимости. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. Режим предупреждения официально действует до полуночи 10 января.

Ситуацию осложнит похолодание. Согласно сервису «Яндекс Погода», в ночь на пятницу температура воздуха опустится до -9°C, а к утру — до -10°C. Из-за высокой влажности и шквалистого ветра на улице будет ощущаться как -18°C.

Сотрудники МЧС призывали жителей и гостей столицы быть осторожными. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Родителей просят не оставлять детей на улице без присмотра.