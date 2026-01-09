Росавиация рассказала о работе столичных аэропортов в условиях снегопада

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают прием и отправку рейсов в условиях аномального снегопада в Москве и Подмосковье, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что с 0:01 до 8:00 мск аэропорты выполнили суммарно 135 рейсов. Все службы работают в усиленном режиме, они оснащены для бесперебойного обслуживания, заверил Кореняко.

Для обеспечения безопасности в аэропортах проводится регулярная уборка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос — в ночь на 9 января эти работы были выполнены 29 раз, добавил представитель Росавиации.

«Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов необходимость в зимний период. В связи с этим есть корректировки в расписании полетов. Два воздушных судна в течение минувшей ночи «ушли» на запасные аэродромы», — написал Кореняко.

При задержках рейсов перевозчики обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с действующими правилами, включая питание, напитки и размещение в гостинице при необходимости, отметил представитель Росавиации. Ведомство рекомендовало проверять расписание рейсов на онлайн-табло аэропортов.

РБК направил запрос в Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский.

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила РБК, что изменений в расписании в связи со снегопадом нет.

МЖД в телеграм-канале сообщила, что железнодорожники непрерывно расчищают железнодорожное полотно и инфраструктуру от снежных заносов. На линии работают 112 единиц снегоуборочной техники, для очистки инфраструктуры задействованы около 4,5 тыс. человек.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за циклона в отдельных районах Москвы и области выпало до двух третей месячной нормы осадков. По его прогнозу, к вечеру 9 января высота снежного покрова в столице может достичь 65 см, что станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в январе.

Накануне МЧС предупредило, что с вечера 8 января и в течение 9 января в Москве ожидается сильный снегопад. Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Режим предупреждения официально действует до полуночи 10 января.