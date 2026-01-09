Синоптик сообщил об ожидающем Москву абсолютном снежном рекорде

В Москве и Подмосковье из-за циклона «Фрэнсис» прошли сильные снегопады, в результате чего в ряде районов выпало до двух третей месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На метеостанциях ВДНХ и Балчуг в Москве за сутки зафиксировано по 10 мм осадков, на МГУ — 13 мм (20–25% январской нормы). Наиболее интенсивные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья: в Кашире выпало 26 мм (65% нормы), в Черустях и Коломне — по 21 мм, в Михайловском — 20 мм, в Павловском Посаде — 19 мм.

Ожидается, что до 09:00 в столице выпадет еще около 7 мм осадков, а высота сугробов достигнет 50 см. В течение 9 января снегопады продолжатся, их пик прогнозируется с 9:00 до 15:00, за день может выпасть еще 17–22 мм осадков. К вечеру сугробы в Москве могут вырасти до 65 см — «абсолютного рекорда высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе».

Из-за метели видимость в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово снизилась до 500–800 м, порывы ветра достигают 17 м/с.

Другой специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что на территории Московской области были зафиксированы значительные температурные контрасты — температура воздуха менялась от минус четырех на юге региона и до минус 11,9 на севере.

Накануне МЧС предупредило, что с вечера 8 января и в течение 9 января в Москве ожидаются сильный снегопад. Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Режим предупреждения официально действует до полуночи 10 января.