Губернатор Подмосковья призвал отказаться от личных машин из-за циклона

Жителям Московской области следует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за мощного циклона «Фрэнсис», который минувшей ночью накрыл регион. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.

Общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за сложной дорожной обстановки в отдельных местах возможно увеличение интервалов движения. Власти рекомендовали водителям быть внимательными за рулем, учитывая высокий риск заносов и ДТП из-за гололедицы и снежного наката.

Воробьев, говоря о последствиях циклона, рассказал, что в расчистке региональных и муниципальных дорог задействованы более 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники, включая дорожные и коммунальные службы, сотрудников управляющих компаний, бригады МЧС и дополнительную спецтехнику.

«Все службы работают в круглосуточном режиме, основные усилия на расчистке дорог, тротуаров и подъездов к домам», — отметил губернатор.

