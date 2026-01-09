Губернатор Подмосковья призвал отказаться от личных машин из-за циклона
Жителям Московской области следует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за мощного циклона «Фрэнсис», который минувшей ночью накрыл регион. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.
Общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за сложной дорожной обстановки в отдельных местах возможно увеличение интервалов движения. Власти рекомендовали водителям быть внимательными за рулем, учитывая высокий риск заносов и ДТП из-за гололедицы и снежного наката.
Воробьев, говоря о последствиях циклона, рассказал, что в расчистке региональных и муниципальных дорог задействованы более 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники, включая дорожные и коммунальные службы, сотрудников управляющих компаний, бригады МЧС и дополнительную спецтехнику.
«Все службы работают в круглосуточном режиме, основные усилия на расчистке дорог, тротуаров и подъездов к домам», — отметил губернатор.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за циклона в ряде районов Москвы и Подмосковья выпало до двух третей месячной нормы осадков. Он также сообщил, что к вечеру 9 января сугробы в Москве могут вырасти до 65 см — «абсолютного рекорда высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе».
