 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Губернатор Подмосковья призвал отказаться от личных машин из-за циклона

Сюжет
Новости Москвы

Жителям Московской области следует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за мощного циклона «Фрэнсис», который минувшей ночью накрыл регион. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.

Общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за сложной дорожной обстановки в отдельных местах возможно увеличение интервалов движения. Власти рекомендовали водителям быть внимательными за рулем, учитывая высокий риск заносов и ДТП из-за гололедицы и снежного наката.

Воробьев, говоря о последствиях циклона, рассказал, что в расчистке региональных и муниципальных дорог задействованы более 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники, включая дорожные и коммунальные службы, сотрудников управляющих компаний, бригады МЧС и дополнительную спецтехнику.

«Все службы работают в круглосуточном режиме, основные усилия на расчистке дорог, тротуаров и подъездов к домам», — отметил губернатор.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона
Технологии и медиа
Фото:«Электро-Л» / «Арктика-М» / Госкорпорация «Роскосмос»

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за циклона в ряде районов Москвы и Подмосковья выпало до двух третей месячной нормы осадков. Он также сообщил, что к вечеру 9 января сугробы в Москве могут вырасти до 65 см — «абсолютного рекорда высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
циклон снегопад в Москве Андрей Воробьев Московская область
Материалы по теме
Где в России из-за снегопада и метелей перекрыли движение на дорогах
Общество
Синоптики пообещали москвичам «стабильную зимнюю погоду»
Общество
Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова Спорт, 10:14
Поведенческий экономист Кэти Милкман: «Меня раздражают амбициозные цели»Подписка на РБК, 10:03
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как будет работать соглашение об избежании двойного налогообложения с ОАЭПодписка на РБК, 10:01
В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов Общество, 09:55
Разброс в триллионы. Каким 2026 год будет для банковПодписка на РБК, 09:36
Трамп поддержал санкции против России с оговоркой Политика, 09:23
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Губернатор Подмосковья призвал отказаться от личных машин из-за циклона Город, 09:12
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина Политика, 09:04
+180% после захвата Мадуро. Какие активы выиграют от ситуации в Венесуэле Инвестиции, 09:00
Крах биткоина и взлет серебра: какой актив стал самым доходным в 2025-мПодписка на РБК, 09:00
Фотопроект: плато Путорана, труднодоступное и удивительное место в России Стиль, 09:00
Что будет с российским авторынком в 2026 году: главные трендыПодписка на РБК, 08:55