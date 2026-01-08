В аэропорту Сочи на фоне ограничений задержаны 20 рейсов

Фото: aeroaer / Telegram

В аэропорту Сочи из-за вводимых ночью ограничений на полеты более чем на два часа задержали вылет 20 рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент сочинский аэропорт работает по расписанию, однако в ближайшие 48 часов возможны переносы, отмены или объединения рейсов. В данный момент рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, а на вылет — в порядке очередности и готовности бортов.

По состоянию на 09:00 мск один рейс оставался на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ночью четверга, 8 января. Утром ограничения сняли.

Согласно онлайн-табло, в Сочи задерживаются рейсы в Москву, Уфу, Чебоксары, Екатеринбург и Стамбул. Задержки также коснулись прилета рейсов из Астрахани, Магнитогорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сургута, Нижнекамска, Ставрополя, Намангана, Батуми, Тбилиси, Антальи и Дубая.

Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Ограничения вводят из соображений безопасности.

В ночь на 8 января российские средства ПВО уничтожили 66 БПЛА. 14 дронов сбили над Крымом, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — Черного моря, 11 — над территорией Краснодарского края, шесть — в Ростовской области. Еще пять дронов перехватили над Орловской областью, по два — над Курской и Волгоградской и один — над Брянской.