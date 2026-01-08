 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Сочи на фоне ограничений задержаны 20 рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: aeroaer / Telegram
Фото: aeroaer / Telegram

В аэропорту Сочи из-за вводимых ночью ограничений на полеты более чем на два часа задержали вылет 20 рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент сочинский аэропорт работает по расписанию, однако в ближайшие 48 часов возможны переносы, отмены или объединения рейсов. В данный момент рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, а на вылет — в порядке очередности и готовности бортов.

По состоянию на 09:00 мск один рейс оставался на запасном аэродроме в Минеральных Водах. 

Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика
Политика

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ночью четверга, 8 января. Утром ограничения сняли

Согласно онлайн-табло, в Сочи задерживаются рейсы в Москву, Уфу, Чебоксары, Екатеринбург и Стамбул. Задержки также коснулись прилета рейсов из Астрахани, Магнитогорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сургута, Нижнекамска, Ставрополя, Намангана, Батуми, Тбилиси, Антальи и Дубая.

Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Ограничения вводят из соображений безопасности.

В ночь на 8 января российские средства ПВО уничтожили 66 БПЛА. 14 дронов сбили над Крымом, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — Черного моря, 11 — над территорией Краснодарского края, шесть — в Ростовской области. Еще пять дронов перехватили над Орловской областью, по два — над Курской и Волгоградской и один — над Брянской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Сочи аэропорты задержка рейсов
Материалы по теме
Все российские аэропорты возобновили полеты
Политика
Аэропорт Сочи возобновил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Демин рассказал о детской мечте после «невероятной» игры в матче НБА Спорт, 12:48
NASA допустила досрочное завершение миссии Crew-11 на МКС Технологии и медиа, 12:47
Умер казахстанский актер Мурат Бисембин Общество, 12:39
Российские войска взяли под контроль Братское в Днепропетровской области Политика, 12:24
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Власти заявили о 800 тыс. жителей Днепропетровской области без света Политика, 12:11
Как управлять командами, в которых ИИ — полноценный сотрудникПодписка на РБК, 12:06
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Чего ждать абонентам мобильной связи в 2026 году Технологии и медиа, 12:04
Российская теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене Спорт, 11:51
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Пекин осудил захват США танкера в Атлантике Политика, 11:49
Трейдеры потеряли почти $500 млн из-за обвала крипторынка. Что произошло Крипто, 11:44
Индекс Мосбиржи упал на фоне захвата США танкера под российским флагом Инвестиции, 11:40
В аэропорту Сочи на фоне ограничений задержаны 20 рейсов Общество, 11:38