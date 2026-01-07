 Перейти к основному контенту
Синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за погоды в Москве

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве и Московской области распространили синоптики Гидрометцентра, передает ТАСС. По прогнозу, ухудшение начнется к вечеру 8 января.

В столице с 18:00 8 января до 21:00 мск 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, гололедица и снежные заносы на дорогах. В Подмосковье аналогичное предупреждение начнет действовать с 15:00 мск 8 января.

С 9:00 8 января в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который, по прогнозам, сохранится до конца суток 9 января. Снегопад уже отмечается в разных районах города и области, прирост снега за день может составить до 3 см. Температура воздуха в Москве составит -4...-6 °С, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 4–9 м/c.

Синоптики связывают осадки с контрастным атмосферным фронтом средиземноморского циклона.

Где в России из-за снегопада и метелей перекрыли движение на дорогах
Общество

Сервис «Яндекс Погода» прогнозирует, что до конца недели в Москве сохранится стабильная зимняя погода. Дневные температуры будут держаться в пределах -3...-5 °С, ночью воздух будет опускаться до -8 °С.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ближайшие выходные с малооблачным скандинавским антициклоном в регион придут первые морозы до -20 °С.

